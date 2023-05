Wettin-Löbejün/MZ - In der Stadt Wettin-Löbejün im Saalekreis ist am Donnerstagnachmittag ein Wohnhaus durch einen Brand stark beschädigt worden geworden. Laut einem Polizeisprecher hatte es gegen 15.50 Uhr in dem Haus in der Hauptstraße in der Ortschaft Gimritz vermutlich in der Küche eine Verpuffung gegeben. Personen seien nicht verletzt worden. Das Haus sei durch das Feuer jedoch unbewohnbar, so der Sprecher.