Halle (Saale)/MZ. - Seit Ende November sitzt ein 38-Jähriger aus Leipzig in Untersuchungshaft. Er soll am Reformationstag im Landsberger Ortsteil Sietzsch Tino E. erschlagen haben, den neuen Partner seiner Ex-Frau. Vor einer Woche hatte die MZ berichtet, dass die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totschlags erhoben hat. Nun stehen die Termine für den Prozess vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht fest. Am 8. April wird die Verhandlung beginnen.