Hang in der Voßstraße ist vermüllt: Kinder müssen im Abfall spielen

Halle (Saale)/MZ - Drei Einkaufswagen stecken in einem Gebüsch. Neben ihnen vermodern alte Broschüren und Plastikverpackungen. Der komplette Hang in der Voßstraße gegenüber dem Montessori-Kinderhaus in der südlichen Innenstadt ist mit Müll übersät. Nicole Grüneisen und zwei weitere Mütter sammeln schwarze Hundekotbeutel, durchsichtige Folien und zerbröseltes Styropor von der kargen Grünfläche auf und stecken alles in große Müllbeutel. Die Eltern haben die Sammelaktion selbst initiiert. Sie stört, dass die Kinder seit mehreren Jahren im Müll spielen müssen.