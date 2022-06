Hanfverband sagt Kundgebung in Halle ab

Die für diesen Mittwoch angekündigte Mahnwache am Marktplatz wird nicht stattfinden.

Im September 2020 hatte der Hanfverband Halle-Saalekreis auf dem Boulevard in Halle bereits eine Mahnwache abgehalten.

Halle (Saale)/MZ - Die Ortsgruppe Halle-Saalekreis des Deutschen Hanfverbandes hat ihre Mahnwache für diesen Mittwoch abgemeldet. Das teilte die Sprecherin der Ortsgruppe, Angelika Saidi, am späten Dienstagabend mit.

Anlässlich der von der Bundesregierung geplanten Legalisierung von Cannabis, die derzeit noch vorbereitet wird und wodurch Cannabis als Genussmittel künftig frei verkäuflich sein soll und konsumiert werden darf, wollten die Hanfaktivisten ab 11 Uhr auf dem Markt zusammenkommen. „Wir befürchten, dass Hanf zwar freigegeben wird, die 2017 im Kontext der medizinischen Freigabe von Cannabis begangenen Fehler jedoch wiederholt werden“, hatte die Sprecherin zuvor erklärt. Sie kritisierte, dass Cannabis lediglich denen legal zugänglich sein werden, die es sich auch leisten können.

Die Ortsgruppe Halle-Saalekreis des Hanfverbandes fordert daher, bei der Legalisierung den Eigenanbau nicht zu vergessen. Demnach sollte eine kommende Legalisierung die Abgabe in Fachgeschäften ebenso möglich machen, wie auch den Anbau in Gemeinschaften, etwa in einem „Cannabis Social Club“, wie auch im Schrebergarten oder auf dem Balkon.