Handwerker-Brief sorgt in Halle für Empörung

Einige Handwerksmeister stehen in Halle in der Kritik, nachdem sie einen offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben hatten und ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert hatten.

Halle (Saale)/MZ/Nay - Der offene Brief der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis an Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei Politikern in Halle für Unmut gesorgt. Die Kritik an der Russlandpolitik der Bundesregierung, die die Handwerksmeister am vergangenen Mittwoch geäußert hatten, kam offenbar nicht gut an.