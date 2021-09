Handgranate? Dieses Fundstück führt Polizei in die Irre

Scheinbar gefährlich: Statt Sprengstoff steckte aber nur ein Feuerzeug in der in Neustadt gefundenen Granate.

Halle (Saale)/MZ - Mehr als drei Stunden Polizeieinsatz mitten in Neustadt, dann Entwarnung: Ein vermeintlicher gefährlicher Gegenstand hat sich am Freitagabend als harmlos entpuppt. Zunächst hieß es, dass es sich um ein Feuerzeug gehandelt habe. Nun ist klar: Es war eine Handgranate, in der ein Feuerzeug, aber kein Sprengstoff steckte, berichtete Polizeisprecher Alexander Junghans am Montag auf MZ-Nachfrage.

Gegen 17.15 Uhr hatte demnach ein 20-jähriger Zeuge die Polizei über den Fund neben einer Straßenlaterne am Weg Am Meeresbrunnen hinter zwei Hochhäusern und unweit des Islamischen Kulturzentrums informiert. Vor Ort erfuhren die Beamten von Kindern, die dort gespielt hatten, sie hätten im Gebüsch neben dem Weg noch weitere derartige Funde gemacht.

Gefahr war zunächst nicht einzuschätzen

Die Gefahr war zunächst nicht einzuschätzen. „Deshalb haben wir uns entschlossen, Spezialkräfte anzufordern“, sagte Junghans, etwa das Spezialfahrzeug für unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen (USBV) aus Magdeburg. Die Kampfmittel-Experten untersuchten die Granate, in der, wie sich herausstellte, nur das Feuerzeug steckte. Zur Überprüfung der Berichte der Kinder über weitere Funde wurde schließlich noch Sprengstoffspürhund Pepper mit seinem Diensthundeführer herbeigeholt. Der Holländische Schäferhund machte aber keine weiteren verdächtigen Entdeckungen an dem abgesperrten Fundort, so dass der Einsatz gegen 21 Uhr für beendet erklärt wurde. Der Weg Am Meeresbrunnen war damit wieder passierbar.

Polizeisprecher Junghans betonte, dass bei einem solchen Fund immer Vorsicht geboten sei. Auf keinen Fall sollten die Finder den Gegenstand berühren, sondern sich entfernen, die Polizei informieren und gegebenenfalls andere Passanten warnen. „Aber nur, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen“, sagte der Polizeioberkommissar. Selbst abtransportieren solle man solche Fundstücke schon gar nicht. „Es könnten ja scharfe Spreng- oder Brandvorrichtungen sein.“