Seit 15 Jahren hält ein hallescher Verein die Erinnerung an die bedeutende historische Handelsstraße von Halle nach Prag wach. Worauf der Vorstand hofft.

Auch Halloren gehören dem Vereinsvorstand an: Michael Muchau, Detlef Hey, Hartmut Machts und Volker Bieberle (v. l.)

Halle (Saale)/MZ - Was für die heutige Wirtschaft das Erdöl und Erdgas sind, war vor 1.000 Jahren das Salz für die Menschen, heißt es auf der Homepage des Vereins „Alte Salzstraße Halle - Prag“. Früher seien die Salzstraßen die Lebensadern der Wirtschaft gewesen – und Halle einer der wenigen Orte in Mitteleuropa, an denen Salz auch für den Fernhandel produziert wurde.