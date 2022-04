Händel-Hallen-Betreiber macht Räume fit für den Staatsbesuch zum Tag der Deutschen Einheit in Halle

Halle (Saale)/MZ - Wer in diesen Tagen Ulf Herden in seinem Büro in der Händel-Halle besucht, muss an vielen Kisten, vor allem aber an vielen Personen vorbei: Veranstaltungstechniker rollen die typischen schwarzen und roten Technik-Cases über die Flure, Reinigungskräfte bringen Fußböden auf Hochglanz, und draußen stehen oben auf einem Lift die Fensterputzer - sie sorgen für den nötigen Durchblick. „An meinem Fenster waren sie gerade, ich kann wieder rausgucken“, scherzt Herden, Chef des Cultourbüros und Betreiber der Händel-Halle am Salzgrafenplatz.