Engagement in ganz Halle: 55 Projekte laden am 4. und 5. Mai zumFreiwilligentag ein. Wie man sich nützlich machen kann.

Halle (Saale)/MZ. - Vom Alpinum auf dem Reilsberg bis zum Zupacken auf dem Bürgerforschungsschiff: 55 hallesche Projekte sind für den in diesem Jahr zum 20. Mal stattfindenden Freiwilligentag angemeldet. Erwartet werden dazu 500 bis 600 Engagierte, die sich am 4. und 5. Mai für Halle ins Zeug legen wollen, wie Sulamith Fenkl-Ebert von der Freiwilligenagentur am Montag ankündigte.

Das Angebot ist breitgefächert und richtet sich an Menschen mit unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten. So sucht das Riebeckstift Freiwillige, die sich mit Senioren zum Spielenachmittag oder zum Maibowlen-Klatsch treffen wollen. Anpacken für eine sauberere Stadt ist verschiedenenorts möglich: beim Frühjahrsputz vor dem Welcome-Treff in der Geiststraße oder im westlichen Teil von Neustadt zum Beispiel oder beim großen Aufräumen an den Wohnheimen Brandbergweg, Felsenstraße und Landrain. Ebenfalls zum Frühjahrsputz, genauer zum Klar-Schiff-machen, wird auf das Bürgerforschungsschiff an der Saalepromenade eingeladen – zum Deckschrubben, Bänkestreichen und zum Fensterputzen.

Mit dabei ist auch das Salinemuseum, doch wer dort beim Pflanzen von Halophyten – sogenannten Salzpflanzen – helfen möchte, müsste an beiden Tagen Zeit haben, wie Sulamith Fenkl-Ebert betont. Der Einsatz dort besteht aus der Teilnahme an einem zweitägigen Halophyten-Workshop. Auf dem Programm stehen etwas Theorie und dann der Bau von Hochbeeten und transportablen Pflanzkästen mitsamt deren richtiger Bepflanzung.

Betätigen kann man sich aber auch beim Gärtnern oder beim Flohmarkt am Crummen Eck, dem Geschäft zur Rettung von Lebensmitteln im Paulusviertel; beim Zirkus „Klatschmohn“ auf dem Rossplatz oder auf dem Kinderbauernhof in Stichelsdorf.

Mit dem Freiwilligentag will die Freiwilligenagentur auf vielfältig vorhandenes ehrenamtliches Engagement und entsprechende Einsatzmöglichkeiten in der Stadt lenken. Am 5. April wird es deshalb auch einen Informationsstand an der Ulrichskirche geben – Interessierte erhalten einen Überblick und ganz Spontane erfahren, wo sich gleich noch als „Engel für einen Tag“ betätigen können. Nach getaner Arbeit wird am 5. Mai ab 17 Uhr zum traditionellen „Dankeschönfest“ eingeladen – in diesem Jahr an der Kirche „Dreieinigkeit“ in der Südlichen Innenstadt, Lauchstädter Str. 14B.

Unter www.freiwilligentag-halle.de gibt es weitere Informationen zu Einsatzmöglichkeiten und Ablauf.