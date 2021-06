Hallesche Volksbühne lockt Kulturinteressierte mit Open-Air-Theater

Theater, Lesungen und mehr - all das ist in der Volksbühne am Kaulenberg ab sofort auch unter freiem Himmel zu erleben.

Halle (Saale) - Was gibt es im Sommer Schöneres, als draußen zu sitzen? Das sieht auch das Team der halleschen Volksbühne am Kaulenberg so. Schon lange arbeitet Theatergründer, Schauspieler und Intendant Jonas Schütte, der in seinem Refugium inzwischen auch noch den Job des Handwerkers und des Gastronomen übernommen hat, am Um- und Ausbau des Hauses.

Volksbühne besitzt kleinen Theaterhof unter freiem Himmel

Es sollten dort nicht nur weitere Bühnen- und Probenräume entstehen, sondern „von Anfang an war auch klar, dass wir hinaus ins Freie ziehen werden“, so Schütte, der mit viel Elan und Einfallsreichtum den bis dahin unscheinbaren Innenhof des historischen Gebäudes am Kaulenberg in seine Aktivitäten mit einbezogen hat.

In diesen Tagen ist das Ergebnis zu sehen: Die Volksbühne verfügt nun nicht mehr nur über mehrere Spielstätten unter einem Dach, sondern auch über einen kleinen, feinen Theaterhof unter freiem Himmel. Und in dem gibt es neben Schauspiel, Lesungen und anderen Veranstaltungen ab diesem Mittwoch auch ein gastronomisches Angebot. Von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 14 bis 22 Uhr können Gäste im Hof der Volksbühne kleine Speisen wie Käseteller und verschiedene Dips, Kaffee und Kuchen und natürlich diverse Getränke genießen.

Open-Air-Theater an der hallenschen Volksbühne

Und natürlich wartet die Open-Air-Volksbühne auch mit neuen Stücken, einigen Premieren und mehreren Gastspielen auf. Los geht’s am Freitag mit „The Kraut“, das an diesem Abend Premiere feiert und gemeinsam mit Brechts „Baal“ (Premiere am 3. Juli) und Heines „Deutschland. Ein Wintermärchen“ (Premiere 23. Juli) ein Bühnen-Triptychon zum Thema Deutschland bildet. In „The Kraut“ schlüpft Jennifer Krannich singend und spielend in die Rolle der Marlene Dietrich, während Martin Reik als Heinrich Heine in „Deutschland.

Ein Wintermärchen“ die Hauptrolle spielt und Frank Schilcher den Baal in „Baal“. Musikalisch wird es dann am 3. Juli, wenn die legendäre Band „Ton. Steine. Scherben“, die 2021 ihr 50. Bühnenjubiläum feiert, auch in Halle Station macht - allerdings nicht in der Volksbühne, sondern im Hof der Moritzburg. Und auch Schütte selbst wird wieder die Bühne betreten - in seiner Solo-Rolle in „Romeo & Julia“ sowie als „Faust“.

Alle Vorstellungen und Infos auf volksbuehne.jonsch.net. (mz)