Hallesche Chöre singen beim klingenden Adventskalender der Evangelischen Landeskirche mit

Halle (Saale)/MZ - Weihnachtszeit ist die Zeit der Überraschungen - und zugleich Zeit, die in vielen Familien mit dem gemeinsamen Singen und Musizieren verbracht wird. Hausmusik ist immer noch und immer wieder ein schönes Ritual, um in der oft hektischen Adventszeit etwas Ruhe und Besinnlichkeit zu finden.

Landesbischof der EKM rief klingenden Adventskalender ins Leben

Wer nun aber glaubt, selbst wenig Talent zum Singen und Musizieren zu haben, braucht auf einen musikalischen Advent dennoch nicht zu verzichten - dank eines schönen Projekts, das die Evangelische Landeskirche in Mitteldeutschland (EKM) seit inzwischen drei Jahren verwirklicht: einen singenden, klingenden digitalen Adventskalender.

Die Idee geht zurück auf Friedrich Kramer, der im September 2019 sein Amt als Landesbischof der EKM angetreten und in der Adventszeit täglich ein Lied veröffentlicht hat. „Das hat bundesweit für großes Aufsehen und für Begeisterung gesorgt“, weiß nicht nur Pauluskantor Mücksch.

Hallesche Chöre singen mit

„Am singenden Adventskalender beteiligen sich inzwischen Chöre aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der EKM“, so Torsten Bau, Sprecher des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis. Von Salzwedel im Norden bis hinunter nach Thüringen haben nun in den vergangenen Wochen wieder etliche Ensembles, Solistinnen und Solisten oder auch Sangesfreudige im kleinen Kreis geprobt und weihnachtliche Lieder aufgenommen, die nach dem Öffnen hinter jedem der 24 Kalendertürchen erklingen werden.

Natürlich singen auch hallesche Chöre mit - jede Menge sogar: So beteiligen sich neben dem Popchor der Evangelischen Studierendengemeinde Halle und dem Chor der Reformierten Domgemeinde, beide unter Leitung von Gerhard Noetzel, auch der Chor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle, dessen Leitung Peter Kopp innehat. Und auch Kirchenmusikdirektor Andreas Mücksch und zwei seiner Ensembles sind beim „Kalendertürchensingen“ dabei. „Erst vor kurzem ist der Beitrag des Paulus-Posaunenchores fertig geworden“, erzählt Mücksch.

Erstes Türchen bereits am ersten Adven

Besonders viel Freude wird ganz sicher der Chor der Kindergartenkinder der Paulus-Kita bereiten. „Wenn die Kleinsten weihnachtliche Lieder singen, schmilzt man förmlich hin vor Freude“, so Mücksch, der extra für den Kalender ein fröhliches Adventslied komponiert hat. Der Text, so Mücksch, stamme von Pfarrer Friedhelm Kasparick. „Mit diesen Ensembles sind wir Hallenser und auch die Region bestens vertreten im landesweiten Kalender“, freut sich Torsten Bau.

Das erste Türchen des digitalen singenden Adventskalenders kann bereits am ersten Advent, also am Sonntag, geöffnet werden. „Wer sich dahinter verbirgt, wird natürlich nicht verraten“, so Mücksch. Täglich erklingt dann ein bekanntes oder auch neu komponiertes christliches Adventslied, zu dem es Informationen gibt - und den Text. Somit steht dem Mitsingen nichts im Wege. Einfach nur zuhören geht aber auch.

Singender Adventskalender ab Sonntag, 28. November auf ekmd.de