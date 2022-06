Halles Kultursommer wird heiß - auf der Peißnitz erwartet das Publikum ein Star-Aufgebot

Mark Forster wird am 2. Juli bei seinem Konzert auf der Peißnitzbühne an seine gefeierte „Liebe“-Tour von 2019 anknüpfen.

Halle (Saale)/MZ - Foreigner waren schon (unüberhörbar) da, Lionel Richie wäre am kommenden Freitag aufgetreten, hat aber seine komplette 2022er Europa-Tour „Hello“ und damit auch das Konzert in Halle abgesagt. Er habe sich angesichts von Corona dazu durchgerungen, da für ihn die Gesundheit von Fans, Band und Crew an oberster Stelle stehe, so das offizielle Statement des Künstlers, der auf ein späteres Wiedersehen mit seinen Fans hofft.