Halles größtes Fitnesscenter eröffnet in der Neustädter Passage

Halle (Saale) - Noch kreischen in den Räumen Bohrmaschinen, hängen Kabel von der Decke. Doch das neue Fitnesscenter „Halfit“ in der Neustädter Passage ist fast fertig. Gunnar Schlicht, Geschäftsführer der Bankimmobilien, der das Center gehört, zieht eine Folie von einem der Crosstrainer. „Wer will, kann das Display so einstellen, dass er das Gefühl hat, durch die Berge zu laufen. Oder er kann die Nachrichten verfolgen“, sagt er und weist auf ein Detail hin, das er besonders mag: Durch die Bewegung lässt sich auch das Smartphone aufladen - analoge Energie im digitalen Zeitalter.

Studio seit 20 Jahre in Neustadt aktiv

Das Studio soll in Halle Maßstäbe setzen. Mit einer Nutzfläche von 1.800 Quadratmetern auf zwei Etagen ist es laut Betreiber das Größte seiner Art in der Stadt. Und von der Technik zählt es zu den modernsten. Zwei Millionen Euro investiert das hallesche Unternehmen in den Standort und wertet damit die Passage in Neustadt weiter auf.

„Wir haben seit 20 Jahren Geschäftsbeziehungen in diesen Stadtteil. Wir lieben Neustadt. Ich war zwischenzeitlich sogar in eine unsanierte Platte gezogen, um die Menschen und ihr Lebensumfeld verstehen zu können“, sagt Uwe Martens, Geschäftspartner von Schlicht bei den Bankimmobilien. Von Vorteil war, dass der Gebäudeteil, in dem sich einst das Wohnzentrum Lührmann befand, den Bankimmobilien gehört. „Wir haben Mieter wie Norma oder Woolworth für den Standort gewonnen. Und es war von Anfang an unser Ziel, hier auch ein Fitnesscenter anzusiedeln“, meint Schlicht.

Halles größtes Fitnessstudio forciert ganzheitlichen Ansatz und will Zentrum der Neustadt weiter stärken

Dabei habe man nicht ins Blaue hinein investiert, sagt Mertens, sondern man habe sich sehr wohl am Bedarf orientiert. „Wir stehen im engen Kontakt mit allen Wohnungsunternehmen. Sie haben in Neustadt viel Geld investiert. Und sie kennen ihr Klientel.“ Der Fitnesstempel soll vor allem die Generation 35 plus ansprechen. Verwaltungsmitarbeiter aus der Scheibe A etwa, Anwohner, Mitarbeiter in Firmen. „Wir machen keine Muckibude auf, sondern bieten eine ganzheitliche Betreuung an“, sagt Studioleiter Hendrik Lange, ausgebildeter Sport-Therapeut.

Acht Trainer bekommen feste Arbeitsverträge, insgesamt werden elf Jobs geschaffen. Das Angebot reicht von Tagestickets und diversen Abos bis zur All-inclusive-Variante mit Seminaren, Sauna und Solarium. Zum Studio gehört zudem ein abgeschirmter Ladys-Bereich, in dem Frauen unter sich trainieren können. „Wir sind sicher, dass wir mit unserem Engagement das Zentrum der Neustadt weiter stärken“, sagt Schlicht. Am 10. Juli ist übrigens Eröffnung. Bis dahin sollen die Handwerker mit den Restarbeiten fertig sein. (mz)