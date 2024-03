Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - In ihrem Garten in Giebichenstein steckt ein blaues Nummernschild im Blumenbeet. „Ingrid 80“ steht darauf. Und in einer Vase auf dem Terrassentisch blühen 80 Tulpen. Die Zahl ist entscheidend. Denn so alt ist Halles ehemalige Oberbürgermeisterin Ingrid Häußler am Montag geworden. Bis heute engagiert sich die SPD-Politikerin in der Stadt und begeistert immer noch Menschen. Rund 80 Gäste haben an ihrem Ehrentag mit Ingrid Häußler im Volkspark angestoßen.