Halle (Saale)/MZ - Nach dem Sturm am Montagabend fegen auch am Morgen danach noch kräftige Windböen durch die Ruinen auf dem Gelände des seit Jahrzehnten verlassenen Reichsbahnausbesserungswerks (RAW). Die morschen Dächer, dessen Überreste in den Werkhallen nach unten hängen, knarzen. Ein Giebel ist frisch eingestürzt. Zudem hat der Sturm den Teil eines Daches wegfegt, kaputte Glasfenster noch mehr zerfetzt. Oberlichter zerstört. „Ich habe mir eine Route durch die Gebäude gesucht, auf der ich halbwegs sicher bin“, sagt Ronald Kaiser. Er ist der Objektverantwortliche für das RAW, kümmert sich im Auftrag des Bundeseisenbahnvermögens um die 19 Hektar große Industriebrache. Einmal pro Woche läuft er durch die verfallenen Bauten, steigt in Keller hinab und dokumentiert die Schäden.