Aus dem Fontänebecken wird in den nächsten Wochen das Wasser abgelassen.

Halle (Saale)/MZ. - Das marode Rohrsystem der Fontänenanlage auf der Ziegelwiese wird durch die Stadt Halle (Salle) erneuert. Um die dringend notwendigen Arbeiten durchführen zu können, wird in den nächsten Wochen langsam das Wasser aus dem Fontänebecken abgelassen. Bereits in den vergangenen beiden Jahren gab es Reparaturen an der Anlage.

Bürgermeister Egbert Geier sagt: „Die Fontäne ist ein echtes Wahrzeichen für unsere Stadt, das wir unbedingt erhalten und sichern wollen.“ Die Stadt habe hiesige Sponsoren als Unterstützer gewinnen können. „Nun bin ich froh, dass wir mit der Sanierung des Rohrsystems beginnen können. Damit werden wir den Betrieb und Funktionsfähigkeit der Anlage langfristig ermöglichen.“

Die Arbeiten sollen noch im ersten Quartal beginnen, was jedoch stark von den Witterungsverhältnissen abhängt. Während der Bauphase kann es zu Einschränkungen in der Nutzung der Fläche um den Teich und Zuwegung der Ziegelwiese kommen. Die Stadt bittet dafür um Verständnis und wird über den Fortschritt der Arbeiten sowie die Wiederinbetriebnahme der Fontäne informieren.

Die Baumaßnahmen im Fontänebecken werden in Zusammenarbeit mit der Tief- und Spezialbau Halle GmbH sowie der Firma Mitteldeutsche Kanalservice GmbH durchgeführt.