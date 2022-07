Halles Cinemaxx ist wie verhext von „Bibi“

Halle (Saale)/MZ - Große Aufregung und großer Bahnhof im Cinemaxx Halle: Nach über zwei Jahren Corona-Pause wird im Kino im Charlotten-Center endlich wieder der berühmte Rote Teppich ausgerollt. Zum bundesweiten Kinostart des neuen „Bibi & Tina“-Films (21. Juli) um das Mädchen Bibi, das über Hexenkräfte verfügt, hat sich am Montagnachmittag Prominenz aus Politik und Medien in Halle eingefunden: Neben dem Filmteam mit den Darstellern Katharina Hirschberg („Bibi“) und Benjamin Weygand („Alex von Falkenstein“) sowie Regisseur Detlev Buck hat es sich auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) nicht nehmen lassen, den Premierenstart des auch in Sachsen-Anhalt gedrehten Films mitzuverfolgen, ebenso Produzentin Kirstin Wille und Markus Görsch von der Mitteldeutschen Medienförderung.

