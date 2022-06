Halles Bürgermeister kritisiert Veranstalter für Uwe-Steimle-Auftritt

Der Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle tritt am Freitagabend in Halle auf. Es hat sich Gegenprotest angemeldet.

Halle (Saale)/MZ - Der Auftritt des Kabarettisten Uwe Steimle sorgt weiter für Diskussionen in Halle. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) hat am Mittwochabend öffentlich an die Veranstalter appelliert, „Feinden und Gefährdern unserer Demokratie“ kein Podium zu bieten. Steintor-Varieté-Chef Rudenz Schramm lehnt eine kurzfristige Absage jedoch weiterhin ab. Neben Steimle, der an diesem Freitag um 19.30 Uhr im Steintor erwartet wird, sorgt auch der nahende Auftritt des Publizisten Daniele Ganser für Unmut in Halle.