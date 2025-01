Halle (Saale)/MZ. - Vor dem Landgericht Halle hat am Dienstag der Prozess gegen einen mutmaßlich rechtsextremen Hallenser begonnen. Der Großeinsatz in seiner Wohnung in der südlichen Innenstadt im April 2024 hatte für Aufsehen gesorgt: Die Beamten fanden in seiner Wohnung eine selbstgebaute zündfähige Splitterbombe, die schlimmste Folgen gehabt hätte. Daher muss sich der 37-Jährige jetzt wegen Vorbereitens einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und weiteren Delikten verantworten.

Angeklagter drohte Passanten in Halle mit Soft-Air-Sturmgewehr

Zudem soll der Hallenser aus dem geöffneten Fenster seiner Wohnung - in der deutlich sichtbar große SS-Runen an die Wand gemalt waren - einem dunkelhäutigen Mann gedroht und mit eien Soft-Air-Sturmgewehr auf ihn gezielt haben. Der Prozess wird am 22. Janaur fortgesetzt, dann will der Angeklagte nach Aussage seines Anwalts zu den Vorwürfen Stellung nehmen.