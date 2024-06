Hallenser gedenken am Polizeirevier Halle an islamistisches Terroropfer aus Mannheim

An der Fliederwegkaserne versammelten sich am Montagabend Menschen.

Halle (Saale)/MZ/MV - Immer noch herrscht bundesweites Entsetzen nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim. In Halle haben am Montagabend rund 30 Menschen spontan dem getöteten Polizeibeamten Rouven L. gedacht. Kerzen wurde entzündet und abgelegt. Auch ein Kranz wurde am Eingang abgelegt.

Kerzen und Blumen wurden niedergelegt. (Foto: Marvin Matzulla)

An der Fliederwegkaserne versammeltn sich Menschen. (Foto: Marvin Matzulla)

Wir trauern mit euch lautet die Botschaft an die Polizei. (Foto: Marvin Matzulla)

Polizist Rouven L. starb durch schwere Messerstiche im Kopfbereich. Diese erlitt er auf einer islamkritischen Demonstration in Mannheim, als der Attentäter Sulaiman A. den Islamkritiker Michael Stürzenberger mit einem Messer attackierte und der Polizist dazwischen ging.