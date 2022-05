Halleluja! Halle feiert 100 Jahre Händel-Festspiele

Halle (Saale)/MZ - Spannung herrschte zur Pressekonferenz im Festsaal des Händel-Hauses: Wem wird in diesem Jahr der begehrte Händel-Preis der Stadt Halle verliehen? Bevor Bürgermeister Egbert Geier (SPD), dem diese ehrenvolle Aufgabe zukam, das sorgsam gehütete Geheimnis lüftete, gaben Geier, Clemens Birnbaum als Direktor der Stiftung Händel-Haus und Intendant der Händel-Festspiele sowie Walter Sutcliffe, Intendant der Oper Halle, einen ebenso spannenden Ausblick auf ein ganz besonderes Jubiläum, das in diesem Frühsommer gebührend begangen werden soll: 1922, vor genau 100 Jahren also, wurden in Halle die Händel-Festspiele begründet, und mit einem Feuerwerk an hochkarätigen Veranstaltungen wird vom 27. Mai bis zum 12. Juni zu den diesjährigen Händel-Festspielen die 100. Wiederkehr dieses Ereignisses gefeiert.

