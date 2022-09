Halle will klimagerechter werden

Halle (Saale) / MZ - 2018 wurden in Halle 17 Tropennächte erfasst, in denen die Temperatur nie unter 20 Grad lag. Auch der diesjährige Sommer machte vielen Einheimischen, insbesondere im innerstädtischen Raum, zu schaffen. Spätestens jetzt ist den meisten klar: Der Klimawandel ist bittere Realität, die Auswirkungen fatal und die Handlungsbedarf größer denn je. Es müssen Lösungen her, die besorgte Bürgerinnen und Bürger höchstpersönlich liefern wollen. Ein offenes Ohr für ihre Stimmen bekamen sie in dem Innovation Camp, welches jüngst im Multimediazentrum Halle stattfand. In sechs Workshops konnten Jung und Alt, Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft gemeinsam mit Experten ihre Visionen von einer „smart city“ ausarbeiten. Dabei beschäftigten sich die sechs Arbeitsgruppen mit folgenden Themenkomplexen: Gestaltung des öffentlichen Raums, Gestaltung von Gewerbeflächen, Gestaltung von Klimabildung, Gestaltung von Wohnräumen, Ausbau der Solar- und Gründachbörse sowie die Optimierung von Bestandsgebäuden. Halle wurde damit die Ehre zu teil, als einzige deutsche Stadt in Europa Gastgeber des Camps mit dem Titel „Science meets Regions“ zu sein. Dabei zogen sich eine Farbe und ein Begriff besonders stark durch die Veranstaltung: grünes Klimatopia.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.