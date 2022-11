Halle überholt Potsdam - Stadt bei Dynamikranking erstmals unter Top Ten

Blick über die Saalestadt: Halle hat bei einem bundesweiten Städtevergleich in Sachen Dynamik der Wirtschaftskraft gut abgeschnitten.

Halle (Saale)/MZ/DPA - Wo stehen die deutschen Großstädte in puncto Wirtschaftskraft? Welche Stadt entwickelt sich mit hohem Tempo? In einem am Donnerstag veröffentlichten bundesweiten Großstädte-Ranking hat Halle es erstmals unter die ersten Zehn geschafft. Forscher des Instituts IW Consult haben für die Studie im Auftrag Internet-Portals Immoscout24 und der „Wirtschaftswoche“ diverse Indikatoren ausgewertet.

Als Neuaufsteiger schafften es auch Halle (Saale), Leverkusen, Oldenburg und Darmstadt erstmals in die Top Ten des Dynamikrankings, das die Entwicklung von Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Lebensqualität und Immobilienmarkt innerhalb von fünf Jahren analysiert. Sie verdrängten Heilbronn, Lübeck, Kiel, München und Potsdam

An der Spitze der Liste steht Mainz, Sitz des Corona-Impfstoffherstellers Biontech. „Mainz springt durch die deutlich erhöhte gemeindliche Steuerkraft von Platz 48 auf Platz 1", sagte Hanno Kempermann von IW Consult. Die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt habe die einmalige Chance erkannt und plane zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen Klimaschutz und Mobilität, Sport und Freizeit sowie Jugend und Kultur.

Verglichen wurden 71 kreisfreie Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. Kaiserslautern, das inzwischen knapp unterhalb dieser Schwelle liege, sei wegen der Vergleichbarkeit und Kontinuität zum Vorjahr zu den Großstädten gezählt worden.