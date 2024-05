Totes Mädchen aus Halle Jugendamt hatte Sophies Familie zwar im Blick - Doch haben die Behörden versagt?

Der Tod des Mädchens im Paulusviertel in Halle schockiert viele Hallenser und wirft etliche Fragen auf. Was das Jugendamt zu dem Fall sagt und welche Hilfsangebote es für Familien in Halle gibt.