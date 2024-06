Einwohnerdialog für Halles Süden: Stattgefunden hat er in der neuen Aula der Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Zum Einwohnerdialog für Halles Süden hatte die Stadtverwaltung am Montagabend in die Aula der Marguerite-Friedlaender-Gesamtschule geladen. Etwa 60 Bürger aus den Stadtteilen Südstadt, Damaschkestraße und Böllberg/Wörmlitz sind dieser Einladung trotz Fußball-EM gefolgt. Knapp zwei Stunden dauerte die von Halles Bürgermeister Egbert Geier (SPD) moderierte Veranstaltung, die über aktuelle Projekte informiert hat und in der auch Einwohner die Möglichkeit erhalten haben, ihre Sorgen und Probleme vorzutragen. Das waren die wichtigsten Themen: