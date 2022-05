Halle soll einen „Climate Hub“ bekommen

Halle (Saale)/MZ/Nay - Die gemeinnützige Organisation „Climate Connect“ aus Erlangen hat eine Spendensammlung im Internet gestartet, von der am Ende auch die Stadt Halle profitieren soll. Ziel der Gruppe ist es, in insgesamt zwölf Städten in ganz Deutschland - darunter auch in Halle - sogenannte „Climate Hubs“ (engl. „Klima-Zentren“) aufzubauen. Das erste Spendenziel ist 30.000 Euro.

Laut einer Pressemitteilung von Climate Connect besteht ein Hub aus einer Onlineplattform und einem Ansprechpartner vor Ort, der als „Bindeglied“ zwischen verschiedenen Klimaschutzakteuren neue Projekte anstoßen und bestehende Maßnahmen stärken soll. Außerdem soll er Ansprechpartner für alle Bürger sein, die gegen die Klimakrise aktiv werden wollen. Aktuell sei es oft schwierig, herauszufinden, wo und wie man sich am besten gegen den Klimawandel einbringen kann, schreiben die Initiatoren. Klimaschutz soll deshalb leichter gemacht werden.

Infos zur Spendensammlung unter: www.startnext.com/climatehubs