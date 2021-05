Halle (Saale): Selbstgebastelte Alarmanlage verscheucht Einbrecher in Heide-Süd

Halle (Saale) - Wie eine Vase in Heide-Süd Einbrecher daran hinderte, in ein Haus einzusteigen.

Eine selbst gebaute Alarmanlage vereitelte am frühen Montagmorgen einen Diebstahl. Der Besitzer eines Einfamilienhauses im Glockenblumenweg in Heide-Süd hatte eine Vase hinter das Garagentor gestellt, die bei unvorsichtigem Öffnen umfallen sollte. Genau das tat sie in der Nacht - der Einbrecher flüchtete nach Polizeiangaben ohne Beute. (mz)