Halle: Razzia der Polizei in der Drogenszene

Halle (Saale)/MZ - In Halle läuft seit dem frühen Abend ein Großeinsatz der Polizei. Wie Sprecher Thomas Müller der MZ sagte, wurden sechs Objekte am Riebeckplatz und in der Kirchnerstraße durchsucht. Es geht um illelagen Drogenhandel. Laut Müller wurden bei der Razzia Betäubungsmittel gefunden. Um welche Mengen es sich handelt, war zunächst unklar. Auch wurden mehrere Personen zum Revier gebracht. Ob Haftbefehle verkündet werden, stand am Dienstagabend nicht fest. Der Einsatz laufe noch, mit Ergebnissen sei erst am Mittwoch zu rechnen, so Müller. Das Amtsgericht Halle hatte die Durchsuchungen angeordnet.