Radfahrerin bei Unfall in der Kröllwitzer Straße schwer verletzt

Halle (Saale)/DUR. - Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr in der Kröllwitzer Straße, Höhe Talstraße, in Halle ereignet. Das teilte die Polizei mit.

Demnach stürzte eine Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung mit ihrem Fahrrad. Dabei zog sie sich "schwerste Verletzungen" zu.

Die Polizei setzte zur Unfallaufnahme eine Drohne ein. Der Bereich um die Unfallstelle war für längere Zeit für den Auto- und Radverkehr sowie für den ÖPNV gesperrt. Laut Polizei kam es zu "erheblichen Behinderungen".