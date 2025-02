In Halle demonstrieren am heutigen Donnerstag (6. Februar) mehrere Hundert Mitarbeiter der Post. Die Großdemo zieht von der Grenzstraße zum Riebeckplatz.

Halle (Saale)/MZ/DSK. - In Halle läuft derzeit eine Großdemonstration der Gewerkschaft Verdi. Sie fordert sieben Prozent mehr Lohn für die Angestellten der Post - Laufzeit 12 Monate - und drei Tage Urlaub mehr im Jahr.

Etwa 300 Mitarbeiter der Post sind aus dem Raum Halle, Leipzig und Chemnitz in die Innenstadt gekommen. Sie zogen von der Grenzstraße zur zentralen Kundgebung auf dem Riebeckplatz.

Verdi will nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden den Druck auf die Konzernspitze erhöhen. In der nächsten Woche sind weitere Gespräche geplant. Scheitern sie, sollen die Gewerkschaftsmitglieder über unbefristete Streiks entscheiden. Bereits am Donnerstag wurden Briefe und Pakete teilweise nicht zugestellt.