Halle plant Hilfsaktion für Hochwassergebiete

Halle (Saale)/MZ/dsk - Die Stadt Halle ist bereit, Einsatzkräfte und Technik in die Katastrophengebiete im Westen Deutschlands zu schicken. So stünden 50 bis 80 Mitglieder der Berufsfeuerwehr und aus freiwilligen Wehren für einen Einsatz zur Verfügung, erklärte die Stadt auf MZ-Nachfrage. Auch 15 Fahrzeuge seien abrufbereit. Ob und was benötigt werde, entscheide das Land Sachsen-Anhalt. Zudem plant die Stadt in Absprache mit der Saalesparkasse die Einrichtung eines Spendenkontos.

„Den betroffenen Menschen gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Stadt Halle hat 2013 große Unterstützung aus vielen Regionen Deutschlands erhalten, um das Hochwasser zu bewältigen. Für uns ist es deshalb selbstverständlich, den betroffenen Regionen zu helfen“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD).