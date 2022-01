Halle: Paar bekommt sich in die Haare - Streit endet im Krankenhaus

Halle (Saale)/MZ - In der Seebener Straße ist am Samstagnachmittag ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann in Gewalt ausgeartet. Laut Polizei bekam sich das Paar bei seinem Beziehungsstreit wortwörtlich in die Haare. Ein Zeuge, der das Treiben beobachtete, wollte schlichtend eingreifen und bekam daraufhin eine Kopfnuss verpasst. Er wehrte sich mit einem Vorhängeschloss. Die Konsequenz: Der Helfer wurde ebenso verletzt wie der andere Mann. Beide mussten zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.