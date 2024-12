Nach dem Terror gegen den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hält Halle an seinem Festprogramm fest, sichert der Landeshauptstadt aber alle Unterstützung zu.

Nach dem Anscchlag von Magdeburg wurden bereits am Freitagabend die Sicherheitsvorkehrungen in Halle verschärft.

Halle (Saale)/MZ - Nach dem schrecklichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg hat Halle die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt - wird den eigenen Weihnachtsmarkt aber nicht vorzeitig schließen. „Wir sind in diesen Stunden bei den Opfern und den Freunden und Familien dieses hinterhältigen Anschlags“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) in der Nacht.

Man habe sich in einer Sondersitzung mit den Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes und der Polizei beraten, um Konsequenzen für das Fest auf dem Marktplatz in Halle zu besprechen. „Im Resultat haben wir beschlossen, unseren Weihnachtsmarkt fortzusetzen“, so Geier. Es soll aber meine Musik mehr gespielt werden.

Man habe das Sicherheitspersonal noch einmal sensibilisiert. In Absprache mit der Polizei werde die Sicherheit verstärkt - auch mit zusätzlichem Personal des Ordnungsamtes. Die Zufahrten aus den Richtungen Hallmarkt, Kleinschmieden und Alter Markt sollen gesondert gesichert werden.