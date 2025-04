Am Mahnmal in Rehmsdorf werden 2.000 Namen verlesen: Was vor 80 Jahren unweit von Zeitz geschah

Rehmsdorf/MZ/and. - Zum 80. Jahrestag der Räumung des KZ-Außenlagers Wille fand am Sonntag am Mahnmal in Rehmsdorf eine Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung statt. Nach den Recherchen des langjährigen Ortschronisten und Gedenkstättenleiters Lothar Czoßek wurde der Zug am 6. April 1945 im Bahnhofsvorfeld bereitgestellt, fuhr in den Folgetagen mehrmals hin- und her und verließ endgültig am 9. April 1945 den Bahnhofsbereich Rehmsdorf.