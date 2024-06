Als einziger Ort in der DDR kannte die Chemiearbeiterstadt keine Straßennamen, sondern Blocknummern. Das Geheimnis der Nummernvergabe kannten selbst die meisten Eingeborenen nicht.

Halle (Saale)/MZ. - Dass sich der Wohnblock mit der Nummer 491 direkt neben der 391 befand, die 324 neben der 253 und die 617 neben der 499, war ein Rätsel. Aber keines, das die Menschen beschäftigte, die in Halle-Neustadt wohnten. Die Plattenbausiedlung, ab 1963 als Halle-West errichtet, hatte eben, was keine Stadt sonst hat, abgesehen von New York. Statt Straßennamen besaß sie ein System von Nummern, das sich Besuchern nicht erschloss, Einwohnern aber auch ohne Kenntnis der zugrundeliegenden Systematik einleuchtete.