am 28. November beginnt auf dem Markt in Halle der Weihnachtsmarkt. Wie lange sind Ohrwürmer dort noch zu hören?

Halle (Saale)/MZ - Kein Weihnachten der vergangenen Jahrzehnte in Halle war so trostlos wie 2020. Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie fiel das bunte Treiben auf dem Markt aus. Und statt Weihnachtsmusik wurde seinerzeit über Lautsprecher Vogelgezwitscher an der beleuchteten Fichte eingespielt. Müssen die Hallenser und Besucher auch in diesem Jahr auf Ohrwürmer wie „Last Christmas“ verzichten?