Halle meldet weiteren Fall von Affenpocken-Infektion

Halle (Saale)/MZ - In der Stadt Halle gibt es einen zweiten Fall von Affenpocken. Der Fachbereich Gesundheit hat für die betroffene Person und deren enge Kontaktpersonen Quarantäne ausgesprochen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Die Infektion stehe in keinem Zusammenhang mit dem am 8. Juni festgestellten ersten Krankheitsfall dieser Art in Halle.

Affenpocken sind eine durch das Virus „Orthopoxvirus simiae“ ausgelöste Infektion. Als Symptome der Krankheit treten Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen sowie geschwollene Lymphknoten auf. Einige Tage nach dem Auftreten von Fieber entwickeln sich Hautveränderungen, die verschiedene Stadien vom Fleck bis zur Pustel durchlaufen und letztlich verkrusten und abfallen. Eine Übertragung von Mensch zu Mensch gilt als selten und ist in der Regel nur bei engem Körperkontakt möglich. Die Inkubationszeit beträgt fünf bis 21 Tage.