Halle meldet 801 Neuinfektionen - so viele wie noch nie an einem Tag

Halle (Saale)/MZ - Am Freitag hat die Zahl der Neuinfektionen in Halle einen Rekord erreicht: Innerhalb eines Tages wurden 801 Personen positiv PCR getestet - so viele wie nie seit Beginn der Pandemie im März 2020. Die Sieben-Tage-Inzidenz explodierte förmlich auf 1.428,57 Fälle (165,06 mehr als Donnerstag). Dass in der Stadt dennoch nicht die Alarmglocken schrillen, liegt an der Krankenhausbelegung. 39 Patienten werden auf den „normalen“ Corona-Stationen versorgt, 15 auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Hospitalisierung beträgt in Halle 0,84 und befindet sich damit weit unter dem Landesdurchschnitt (7,11).

Auch an diesem Wochenende sind Impfungen ohne Voranmeldung möglich. Am Samstag (10 bis 16 Uhr) ist das Impfzentrum Burgstraße besetzt, Sonntag zur gleichen Zeit die Pera-Straße.