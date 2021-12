Halle: Maskenverweigerer in Schlägerei verwickelt

Drei Fahrgäste sind ohne Mund-Nasen-Schutz in die Straßenbahn in Neustadt gestiegen. Damit lösten sie einen Streit aus.

Halle (Saale)/MZ - Am Montagabend ist in einer Straßenbahn in Neustadt ein Streit eskaliert. Der Grund: Drei Fahrgäste sollen keine Atemschutzmasken in der Tram getragen haben. Zwei junge Männer wiesen das Trio auf die Pflicht hin. Daraufhin wurde es hitzig. Laut Polizei soll es auch wechselseitig zu Schlägen gekommen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzungen und Beleidigung. Die zwei Männer (29 und 25 Jahre alt) sowie die junge Frau (25) haben als Maskenverweigerer zudem eine Ordnungswidrigkeit begangen.