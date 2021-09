Halle (Saale)/MZ - Samstagmittag im Hof der Moritzburg: Besucher schlendern durch den Burghof, betrachten eine Kunstinstallation, plaudern. Plötzlich erklingt, auf dem Kontrabass gestrichen, eine Melodie, die jeder kennt. Erst leise, dann stärker werdend ist eines der berühmtesten Gedichte Friedrich Schillers, vertont von Ludwig van Beethoven in seiner 9. Sinfonie, zu hören: „An die Freude“.

Halle ist bei bundesweitem Flashmob mit über 40 Musikern dabei

Aus allen Ecken strömen die Musiker: eine Geige kommt hinzu, Bläser fallen ein, bis am Ende ein 40 Mann starkes, wie aus dem Nichts erschienenes Orchester den Moritzburghof füllt. Es ist das Syrian Expat Philharmonic Orchestra, das unter dem Dirigat von Ghassan Alaboud gemeinsam mit dem Straßenchor Berlin (und einem halleschen Bläser) den musikalischen Flashmob inszeniert. „Unsere Intention ist, die 17 Klimaziele bekannter zu machen“, erklärt Philomena Lamberty vom Projekt #17Ziele der Engagement Global gGmbH mit Sitz in Bonn.

Halle gehört damit zu den bundesweit 17 Städten, an denen der Flashmob zeitgleich zelebriert wird. „Mit der Aktion streben wir einen Weltrekord an“, so Philomena Lamberty. Man wolle mit dem „größten gleichzeitig an unterschiedlichen Orten spielenden Orchester“ auf Themen wie Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Klimaschutz hinweisen. Mit insgesamt 800 Musizierenden scheint der Weltrekord, der noch notariell beglaubigt werden muss, an diesem Samstag gelungen.

Hollywood Music in Media Award mit der Komposition „Tomorrow“

Das Syrian Expat Philharmonic Orchestra besteht aus syrischen Profimusikern Europas und wurde 2015 von Raed Jazbeh gegründet. Neben klassischen Werken stehen auch syrische, arabische und aus dem Orient stammende Musikstücke auf dem Programm des Orchesters mit derzeit rund 75 Mitgliedern.

Es spielt erfolgreich in ganz Europa, 2021 gewann es den Hollywood Music in Media Award mit der Komposition „Tomorrow“. Unterstützt wird das Orchester vom Straßenchor Berlin, in dem Obdachlose, Drogensüchtige und andere Menschen gemeinsam singen.