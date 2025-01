Ein Haus in Halle bauen ist günstiger als in Mainz.

Halle/MZ. - Dass Halle nicht unter den Spitzenreitern ist, ist in diesem Fall gut: Die Saalestadt liegt bei Roh-Baulandpreisen auf Platz 317 von 396 ausgewerteten Städten und Landkreisen. Das teilt der Zeitungsdienst Südwest mit. Während in Halle im Jahr 2023 rund 52 Euro pro Quadratmeter Land gezahlt werden mussten, lag der Preis bei Spitzenreiter Mainz bei 2.526 Euro. Umgerechnet würde dies bedeuten, dass man für das gleiche Geld wie in Mainz in Halle rund 48 Quadratmeter statt nur einen zum Häuslebauen bekommt.