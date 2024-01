Drei hallesche Künstler zeigen im Stadtarchiv in einer Gemeinschaftsausstellung ihre Arbeiten. Vom Holzschnitt über Tusche und Aquarell bis Öl sind verschiedene Techniken vertreten.

Halle (Saale)/MZ. - „Zwischenraum“ haben drei hallesche Künstler ihre gemeinsame Ausstellung überschrieben, die jetzt in der kleinen Galerie im Stadtarchiv zu sehen ist. Dabei ergänzen sich die Arbeiten von Donata Hillger, Ondine Frochaux und Gabriel Machemer nicht nur in der Auswahl der Motive, sondern vor allem auch in den ganz verschiedenen Techniken, die die beiden Künstlerinnen und Halles berühmter „Hasen-Maler“ jeweils anwenden.