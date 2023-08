In Halle steht ein Junge im Verdacht, immer wieder zu zündeln - zuletzt bei der Feuerwehr in Lettin. Wie das Jugendamt mit derartigen Fällen umgeht und was ein Psychologe sagt.

Halle (Saale)/MZ - Seelenruhig habe er dagesessen und beobachtet, wie es brennt. Wie die Feuerwehr anrückt und die Flammen löscht. Er sei nicht vom Tatort geflohen. So berichten es Zeugen der MZ, die einen zwölfjährigen Hallenser in den vergangenen Wochen bei mehreren Bränden in der Stadt gesehen haben wollen. So soll das Kind für mindestens zwei Brände in einem Camp von Pfadfindern verantwortlich sein. In Lettin gehen mutmaßlich das Feuer in einer Scheune und zuletzt auf der Baustelle für das neue Gerätehaus der Feuerwehr auf sein Konto.