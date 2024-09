Auf dem Marktplatz in Halle gibt es am Wochenende beim Salzfest ein buntes Treiben. Die Halloren laden parallel zum Fest auf die Salinehalbinsel ein. Welche Höhepunkte es gibt.

Halle feiert an diesem Wochenende sein „weißes Gold“ mit dem Salzfest und dem Salinefest

Salz- und Salinefest in Halle

Sven Hertwig ist beim Salzfest in Halle mit einem Stand dabei. Er siebt Steinsalz und verkauft Salze aus der ganzen Welt.

Halle/MZ. - Was wäre Halle ohne sein Salz: Erst das „weiße Gold“ hat für das Aufstreben der Stadt gesorgt. Und daran erinnern an diesem Wochenende gleich zwei Feste: Auf dem Marktplatz herrscht ab 10 Uhr ein bunter Handel mit Karussells, Bürsten, Korbprodukten, Flammkuchen und vielem mehr. Zudem laden die Händler von 13 bis 18 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Und an der Mansfelder Straße freuen sich die Salzwirker auf Besucher des Salinefestes.