In Halle gibt es viele versteckte Orte, die Migrationsgeschichten erzählen. Eine interkulturelle Fahrradtour am Sonntag stellt einige von ihnen vor.

Halle (Saale)/MZ - Auf einer Wiese am Universitätsring steht einige Meter abseits der Straße eine Bronzeplastik zwischen Krokussen und Schneeglöckchen. Eine schwarze Frau und ein schwarzer Mann sind überlebensgroß dargestellt. Ausdruckslos blickt das Paar in den sonnigen Frühlingstag.

Aufrecht und stolz, wie die beiden dort stehen, entsprechen ihre Gestalten einer Vorstellung, die früher viele Menschen in Europa von Afrikanerinnen und Afrikanern hatten: Der Mann mit nacktem Oberkörper, die Frau in traditionell anmutendem Gewand. Beide sind sie barfuß.

Anton Wilhelm Amo war im 18. Jahrhundert wohl der erste afrodeutsche Akademiker

Ursprünglich habe dieses Bild die sozialistische Idee einer internationalen Arbeiterschaft ausdrücken sollen, sagt Karola Richter. Aus heutiger Sicht transportiere es hingegen rassistische Stereotype über schwarze Menschen. Und das ist aus ihrer Sicht nicht das einzig Problematische. Denn vor dem Kunstwerk mit dem Titel „Freies Afrika“, das der hallesche Bildhauer Gerhard Geyer einer Arbeitsgruppe der Martin-Luther-Universität zufolge im Jahr 1965 fertigstellte, ist eine Bronzetafel in den Boden eingelassen. Auf der Tafel steht ein Name: „Anton Wilhelm Amo“.

Es der Name des wohl ersten afrodeutschen Akademikers. Eines Mannes, der im 18. Jahrhundert als Dozent für Philosophie an der Universität in Halle lehrte. Der vermutlich gegen 1700 im heutigen Ghana zu Welt kam. Der als einer der Begründer der Menschenrechte gilt, wie Karola Richter sagt, weil er für Bildung unabhängig von Herkunft und Religion stritt. Der als Kind versklavt wurde und als „menschliches Geschenk“ an den Hof des Herzogs von Braunschweig-Wolfenbüttel kam, wie Richter erzählt. Dort sei er mit einer Bildung aufgewachsen, wie sie damals nur wenigen zuteil wurde. „Ihn so darzustellen, ist sicherlich nicht passend“, sagt sie, „weil er wohl europäisch gekleidet war“.

Migration bedeutet fast immer auch Verlust. Karola Richter, Malteser Hilfsbund

Mehr als 300 Jahre, nachdem Amo das Licht der Welt erblickte, sitzen Richter und ihr Kollege Alaa Alrefaie in einem Café gegenüber der strittigen Skulptur. Die beiden trinken Latte macchiato mit Hafermilch, während sie von der Fahrradtour erzählen, die sie im Rahmen der „Bildungswochen gegen Rassismus“ organisieren. Auf dieser wollen sie die Teilnehmenden an Orte wie die Skulptur „Freies Afrika“ mitnehmen und anhand dieser die Migrationsgeschichten der Stadt erzählen.

Richter und Alrefaie sind für den Malteser Hilfsdienst tätig. Gemeinsam organisieren sie Projekte für den interkulturellen Austausch, und um Menschen mit Migrationshintergrund bei der Integration zu unterstützen. Sie wollten Raum für Begegnungen schaffen, sagt Alaa Alrefaie, der aus Syrien stammt und vor drei Jahren nach Halle gekommen ist.

Im ghanaischen Ort Shama befindet sich ein Grabstein des schwarzen Philosophen

„Migration bedeutet fast immer auch Verlust“, sagt Karola Richter. So auch im Fall von Anton Wilhelm Amo. Dieser sei „verkauft“ und als Sklave „entmenschlicht“ worden. Trotz seiner privilegierten Behandlung am herzoglichen Hof sei er auch später noch rassistischen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Aufgrund dieser habe er Deutschland schließlich verlassen und sei zurück nach Westafrika gegangen. Laut der Arbeitsgruppe der Martin-Luther-Universität befindet sich im ghanaischen Ort Shama ein Grabstein des Mannes, auf dem das Todesjahr 1784 vermerkt ist.

Das Leben des afrodeutschen Philosophen ist nur eine der Migrationsgeschichten, die Richter und ihr Kollege beleuchten wollen. Für Alaa Alrefaie bietet die Fahrradtour am Sonntag jedoch mehr als nur eine Möglichkeit der Wissensvermittlung. Bei vielen Kursen beobachtet er, dass die Nationalitäten oft unter sich bleiben. Menschen aus der Ukraine gesellten sich zueinander, ebenso wie Menschen aus Afghanistan oder aus Syrien. „Bei einer Fahrradtour gibt es keine solchen Grenzen“, sagt er. „Da habe ich den Mut, dich kennenzulernen.“

