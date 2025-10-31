LIVE:
Inklusion im Sport Halle erlebt bewegenden Auftakt: Wie E-Rollstuhl-Fußball Kindern neue Perspektiven schenkt
In Halle rollt der Ball für alle: Beim Projekt „E-Rolli Fußball macht Schule“ entdecken Kinder mit Einschränkungen ihre Stärke – und träumen vom großen Spiel.
31.10.2025, 10:01
Halle (Saale)/MZ. - Der deutsche Volkssport Fußball auf vier Rädern für stark eingeschränkte Menschen: Wie gut das Spiel im elektronischen Rollstuhl funktioniert, hat das Projekt „E-Rolli Fußball macht Schule“ in der halleschen Carpe-Diem-Schule, auch bekannt als Landesbildungszentrum für Körperbehinderte, gezeigt.