In Halle rollt der Ball für alle: Beim Projekt „E-Rolli Fußball macht Schule“ entdecken Kinder mit Einschränkungen ihre Stärke – und träumen vom großen Spiel.

Von Isabell Sparfeld 31.10.2025, 10:01
Jörg Diehl (rechts) ist Nationalspieler im E-Rollstuhlfußball. Er hat den Kindern an der Carpe-Diem-Schule in Halle gezeigt, wie die Sportart funktioniert. (Foto: Isabell Sparfeld)

Halle (Saale)/MZ. - Der deutsche Volkssport Fußball auf vier Rädern für stark eingeschränkte Menschen: Wie gut das Spiel im elektronischen Rollstuhl funktioniert, hat das Projekt „E-Rolli Fußball macht Schule“ in der halleschen Carpe-Diem-Schule, auch bekannt als Landesbildungszentrum für Körperbehinderte, gezeigt.