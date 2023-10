Lichter aus in Halle: Sehenswürdigkeiten im Schatten der Energiekrise

Das Händel-Denkmal auf dem Markt in Halle zählt zu den Sehenswürdigkeiten, die seit April dieses Jahres wieder beleuchtet werden.

Halle (Saale)/MZ. - Wenn Birgit Kuhn aus Halle in ihrer Küche aus dem Fenster schaut, fällt ihr Blick auf die Oberburg Giebichenstein. Vor allem in der dunklen Jahreszeit hat sie stets die Aussicht auf die Burgruine an der Saale genossen. Doch seit eineinhalb Jahren erkennt sie zu später Stunde nur noch grob die Umrisse des halleschen Wahrzeichens.