Wo heute Kaufhaus und Ratshof auf dem Marktplatz in Halle stehen, befanden sich einst das Alte Rathaus und die historische Ratswaage. Diese Elemente wurden wie bei Milargs anderen Fotografien in Schwarz-Weiß in die heutige Farbaufnahme integriert, um den historischen Zustand sichtbar zu machen.

(Fotos: Torsten Milarg)