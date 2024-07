Sachbeschädigung in Halle Mit Video: Weil Bus nicht am Hauptbahnhof hielt: Frau zertrümmert Scheibe mit Nothammer

In Halle kam es am Dienstagmittag zu einem Vorfall in der Delitzscher Straße. Eine Frau griff kurzerhand zum Nothammer und zerstörte eine Scheibe des Busses.