Das gab es noch nie: Am 10. Mai will die Stadt für ein Bürgerfest die Brücken über den Kreisel sperren lassen. Es ist ein Vorgeschmack auf den Wandel, der mit dem Zukunftszentrum kommt.

Zum Brückentag am 10. Mai soll die Überführung über den Riebeckplatz zu einer Esplanade werden – mit Pflanzkübeln, Bänken und Liegestühlen. Die Grünanlage zum Bürgerfest ist über die vorhandenen Fußgängerüberwege in der Delitzscher Straße und der Magdeburger Straße erreichbar.

Halle/MZ. - Neujahrsempfänge gibt es in Halle schon lange nicht mehr. Stattdessen organisiert die Stadtverwaltung Bürgerfeste. Im vergangenen Jahr herrschte Gewusel am Planetarium – nun hat das Team von Bürgermeister Egbert Geier (SPD) Revolutionäres vor. Zum Brückentag am 10. Mai, einen Tag nach Himmelfahrt, sollen zwischen 10 und 15 Uhr die beiden Hochstraßenbrücken für den Verkehr gesperrt und für Fußgänger geöffnet werden. Das gab es seit ihrem Bau in den 1960er- Jahren noch nie.